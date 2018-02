Obama destaca 'generosidade' da República Dominicana

O presidente Barack Obama e sua secretária de Estado, Hillary Clinton, deram nesta sexta-feira, 25, os parabéns ao povo dominicano pelo 166º aniversário da independência do país e destacaram a "generosidade" dominicana com as vítimas do terremoto do Haiti.

"Os Estados Unidos valorizam a cooperação e a relação positiva que têm com a República Dominicana", disse Obama em comunicado, no qual transmitiu aos dominicanos "seus mais calorosos desejos" pela ocasião do aniversário da independência do país, celebrado neste sábado.

Hillary, por sua vez, ressaltou o legado cultural da República Dominicana, e disse que o mundo inteiro se comoveu com a "generosidade e compaixão" desse país com as vítimas do terremoto do Haiti em 12 de janeiro.

"A República Dominicana desempenhou um papel de liderança nos esforços de resgate a ajuda" aos danificados, declarou a secretária, ao abordar o envio de todo tipo de ajuda humanitária a nação caribenha.

"Muitas vidas foram salvas (...) e se restabeleceu esperança para uma nação devastada", graças aos esforços humanitários dos Estados Unidos junto a autoridades dominicanas e de outras partes do mundo, acrescentou Hillary.