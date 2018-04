Obama discutirá crise do Haiti com Clinton e Bush

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se reunirá neste sábado, 16, na Casa Branca com os ex-presidentes Bill Clinton e George W. Bush para analisar seu próximo papel nos esforços humanitários no Haiti após o terremoto do terça-feira passada.

Ambos os ex-presidentes aceitaram a solicitação feita por Obama durante a semana para que desempenhem um papel ativo na arrecadação de fundos do setor privado para os esforços de reconstrução do Haiti.

O porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, explicou na sexta-feira que o propósito da reunião é discutir as formas de encorajar a solidariedade do povo americano nos esforços de recuperação e reconstrução no Haiti.

Por isso, segundo disseram Clinton e Bush na quinta-feira em comunicado conjunto, ambos destacarão nas próximas semanas "as muitas formas em que os cidadãos e negócios americanos podem ajudar a responder às urgentes necessidades do povo haitiano".

O terremoto de 7 graus na escala Richter aconteceu às 19h53 de Brasília da terça-feira e teve epicentro a 15 quilômetros de Porto Príncipe, a capital do país.

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, elevou para 17 o número de brasileiros mortos no país - considerando as mortes de Luiz Carlos da Costa (da ONU) e de outro brasileiro não identificado -, segundo informações da Agência Brasil.

Desse total, 14 são militares e foram confirmados pelo Exército brasileiro como integrantes da Força de Estabilização do Haiti (Minustah). A brasileira Zilda Arns, fundadora e coordenadora da Pastoral da Criança, ligada à Igreja Católica, também morre no tremor.