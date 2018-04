Obama mobiliza reservistas para fortalecer ajuda ao Haiti

Soldado americano entrega água para menino haitiano: Foto: Jay C. Hong/AP

WASHINGTON- O presidente dos EUA, Barack Obama, ordenou neste domingo, 17, que os reservistas do Exército se mobilizem para colaborar com a ajuda humanitária ao Haiti. A equipe médica das Forças Armadas trabalhará em barcos-hospitais e a Guarda Costeira fará a segurança dos portos no país, devastado pelo terremoto do último dia 12.

A tragédia haitiana:

Obama assinou a ordem executiva no sábado. Segundo a Casa Branca, a medida ajudará os departamentos de Defesa e de Segurança Nacional a respaldar os esforços no Haiti. A ordem terá um uso limitado para missões específicas de ajuda humanitária.

Água e comida

Neste domingo, helicópteros dos Estados Unidos começaram a lançar garrafas d'água para os sobreviventes na capital do Haiti, Porto Príncipe, enquanto em terra soldados evitam que a distribuição desencadeie violência. Os militares americanos ainda planejam colocar o porto local em funcionamento para receber combustível de fora do Haiti.

Depois de dias resistindo sem provisões básicas, a população começou a receber a ajuda humanitária, embora muitos haitianos não tenham sido contemplados.

Os Estados Unidos firmaram a sua primeira base fora do aeroporto da capital, e estão distribuindo víveres de um morro dentro de um campo de golfe.

Já o programa de Alimentação das Nações Unidas distribuiu comida em uma das favelas da cidade, enquanto a organização não-governamental Oxfam também entregou água aos flagelados haitianos.

Portos

Os EUA tentarão colocar em funcionamento o quanto antes os portos do Haiti, destruídos pelo terremoto, para armazenar combustível, disse o general Ken Keen. "Um almirante se encarregará de estudar os portos e reabri-los", disse.

Segundo o general, há vários problemas críticos em Porto Príncipe e a falta de combustível é um deles. O Exército americano já conseguiu distribuir 70 mil garrafas d'água e 130 mil refeições. Mil soldados americanos estão trabalhando em Porto Príncipe e 3,6 mil estão na costa, no porta-aviões Carl Vinson.