Obama promete ajuda ao Haiti e pede colaboração mundial

O presidente dos EUA, Barack Obama, disse que a ajuda ao terremoto no Haiti deve ser um esforço internacional e prometeu fazer todo o possível para amenizar a tragédia, que classificou como "cruel e incompreensível".

Em discurso na Casa Branca nesta quarta-feira, 13, o presidente disse que já mobilizou recursos para ajudar o país enquanto o governo tenta estabilizar a situação dos americanos que estavam no Haiti no momento do desastre. Obama ainda disse que as imagens do terremoto são de cortar o coração e que os próximos dias da tragédia serão difíceis.

O presidente disse que designou o diretor da Agência Internacional para o Desenvolvimento, Raviv Shah, para coordenar os esforços americanos e pediu a todas as nações que ajudassem os haitianos.

Segundo Obama, a intervenção dos EUA na situação no país será "rápida, coordenada e enérgica" e visa a salvar vidas. Equipes de busca e resgate já partiram para o país centro-americano e devem chegar ainda nesta quarta.

O Exército americano vai mandar aviões em missões de reconhecimento para avaliar a extensão dos danos causados pelo terremoto, informou o Pentágono. A secretaria de Defesa avalia enviar forças navais e terrestres para o país para ajudar nas buscas por sobreviventes.

Os Estados Unidos vão enviar o primeiro destacamento de ajuda humanitária ao Haiti após o terremoto de hoje, composto por 72 pessoas, seis equipes de rastreamento canino e 48 toneladas de material de resgate.

A Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID, sigla em inglês) informou em comunicado que o pessoal, procedente de

Los Angeles (Califórnia) e Fairfax (Virgínia), irá acompanhado. Além disso, de especialistas em desastres naturais para avaliar a situação do Haiti.

A equipe está formada, em geral, por bombeiros, paramédicos, especialistas em resgate, médicos de urgência, engenheiros estruturais, técnicos em materiais perigosos, cachorros de busca e

adestradores, assim como especialistas em comunicações e em logística.

Militares

O Pentágono informou que avalia "seriamente" o envio de tropas americanas ao Haiti para garantir a segurança do país. O general Douglas Fraser, comandante do Comando Sul do Pentágono, responsável pelas atividades militares na América Latina, disse que seu país avalia com a ONU a necessidade de reforços americanos à força internacional que está no Haiti, comandada pelo Brasil.

"Estudamos o tema seriamente", disse o general, o qual enfatizou que manter a segurança é uma preocupação "significativa".

Com informações da AP, Efe e da Reuters