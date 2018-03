Odebrecht não é assunto entre Estados, diz ministro

O ministro de Minas e Petróleos equatoriano, Derlis Palacios, reiterou hoje que o problema com a construtora brasileira Odebrecht é um assunto entre um Estado e uma empresa privada, e não entre Estados. "Não há uma confusão diplomática, acho que há uma má interpretação do Governo brasileiro. Este é um problema entre um Estado e uma empresa privada, e não entendo por que o Governo brasileiro toma partido neste caso", disse Palacios à emissora "Canal Uno", do Equador. Acrescentou que as relações com o Brasil "se mantêm igual. É um país irmão e vamos continuar o tratando igual", assinalou. O Equador mantém uma queda-de-braço com a Odebrecht, a qual acusa de não ter cumprido acordos envolvendo a hidrelétrica San Francisco, paralisada desde junho.