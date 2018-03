OEA pede à UE que reveja medidas contra imigrantes Uma comissão da Organização dos Estados Americanos (OEA) pediu na sexta-feira à União Européia que reveja as suas recentes medidas que criminalizam a imigração clandestina. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), ligada à OEA, considerou preocupante as medidas anunciadas em junho, por não darem garantias jurídicas suficientes aos imigrantes. "A Comissão exorta o Parlamento [Europeu] e o Conselho da União Européia, assim como os Estados que integram tal organização, a modificar a 'Norma de Retorno', de modo a adequá-la nos padrões internacionais de direitos humanos para a proteção dos e das migrantes", disse nota da CIDH. O texto lembra que o direito internacional proíbe a repatriação de pessoas ameaçadas de perseguições nos seus países de origem e estabelece proteções para candidatos a asilo. Além disso, as leis internacionais prevêem que os imigrantes clandestinos só sejam detidos "de maneira excepcional", fora de prisões comuns e pelo prazo mais breve possível. "Manter pessoas em um centro do tipo penal por ter infringido as disposições sobre migração é incompatível com as garantias básicas dos direitos humanos", afirma a CIDH. A nova norma européia permite a detenção de imigrantes clandestinos por até 18 meses e veta durante cinco anos sua volta a qualquer um dos 27 países do bloco. A Comissão Européia estima que haja até 8 milhões de imigrantes sem documentos na UE. Mais de 200 mil foram presos no primeiro semestre de 2007, enquanto menos de 90 mil foram expulsos. A nova regra provocou especial mal estar na América Latina, devido ao grande fluxo de trabalhadores da região para a Europa, especialmente a Espanha. (Reportagem de Adriana Garcia)