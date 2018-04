Oficiais das Malvinas serão julgados por tortura

Setenta oficiais e suboficiais argentinos que participaram da Guerra das Malvinas (1982) serão julgados por torturas aplicadas a seus soldados, que estavam combatendo as tropas britânicas no Atlântico Sul.

A juíza federal Lilian Herraez, encarregada do caso, deve determinar que os militares cometeram "delitos contra a humanidade". Para ela, embora ocorridos há mais de duas décadas, os crimes são "imprescritíveis".

O julgamento ocorrerá até o fim do ano na cidade de Rio Grande, na Província de Terra do Fogo. Os militares estão envolvidos em mais de 80 casos de torturas. Segundo a juíza, muitos dos acusados ainda estão na ativa.

As torturas eram aplicadas como forma de castigar os soldados por motivos absurdos, como a perda de um capacete. Entre os métodos de tortura usados pelos militares estava abandonar soldados sem roupas sobre a neve ou em locais onde a temperatura podia chegar a até 27 graus negativos.

Os militares também são acusados de abandonar soldados para que morressem de fome. Existem quatro casos de soldados da Província de Corrientes que morreram de fome por causa da suspensão do fornecimento de comida ordenada pelos oficiais. Mas em documentos do Exército a morte deles foi registrada como "baixas em combate".

Também há casos de antissemitismo praticados pelos oficiais contra soldados judeus. Segundo ex-combatentes, "os ingleses não eram o principal inimigo, mas os próprios oficiais argentinos".

Oficiais que torturaram nas Malvinas já haviam cometido graves violações no continente contra os desaparecidos na ditadura. Pablo Vassel, ex-subsecretário de Direitos Humanos de Corrientes, afirmou que "a ditadura tratou os soldados da mesma forma que tratava os argentinos no continente: com tortura, assassinatos e desprezo pela vida".