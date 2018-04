OMS enviará vacinas contra febre amarela ao Paraguai A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta quarta-feira que enviará vacinas contra febre amarela ao Paraguai, onde pelo menos quatro pessoas morreram no primeiro surto da doença em 30 anos. Brasil e Peru já enviaram quase um milhão de vacinas ao país. A França também informou que mandará um lote de mais de um milhão. Milhares de paraguaios bloquearam estradas na terça-feira e protestaram em frente a centros de saúde exigindo serem vacinados. O país declarou estado de emergência na semana passada para tentar controlar a doença. Autoridades sanitárias aplicaram mais de 300 mil vacinas nas zonas de alto risco nos últimos dias. Segundo a OMS, o Ministério de Saúde Pública do Paraguai solicitou 2 milhões de doses e acrescentou que estão sendo feitos esforços para atender a demanda no país de 5,6 milhões de habitantes, no qual muitas pessoas ainda não foram imunizadas. "A escassez de vacinas contra a febre amarela foi atacada com o envio de vacinas disponíveis nos países da região", relatou a OMS. Os primeiros casos da doença, transmitida pela picada de mosquitos, foram confirmados no início de fevereiro, mas a preocupação aumentou após a aparição de dezenas de casos suspeitos perto da capital Assunção. Um surto da doença causou a morte de 16 pessoas no Brasil desde dezembro, segundo o Ministério da Saúde. (Reportagem de Laura MacInnis)