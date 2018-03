Onda de calor mata pelo menos 22 pessoas no México

Pelo menos 22 pessoas morreram em razão da onda de calor que atinge vários estados do norte do México, informou no domingo, 21, a Secretaria de Saúde mexicana. As autoridades informaram em comunicado que 17 pessoas morreram no estado de Sonora e dois na Baixa Califórnia (norte), uma em Veracruz, outra em Tabasco (Golfo do México), e uma em Quintana Roo (Caribe). Todas as mortes ocorreram entre 22 de março e 18 de outubro, acrescentou a fonte. O Ministério informou que as temperaturas mais altas, entre 30 e 40 graus, foram registradas em Chihuahua, Baixa Califórnia Sul, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas e Veracruz.