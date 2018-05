Onda de frio já provoucou morte de 70 crianças no Peru

O governo do Peru prorrogou no domingo, 19, o estado de emergência declarado em dez departamentos afetados por uma intensa onda de frio que castiga o país. Veja Também Latas com fotos de Chávez e Humala causam polêmica Desde abril, as baixas temperaturas já resultaram na morte de ao menos 70 crianças, segundo o Ministério da Saúde. Os termômetros chegaram a 10 ºC negativos em Puno, região de fronteira com a Bolívia. As dificuldades enfrentadas pelos moradores dos andes peruanos vêm no momento em que a ajuda humanitária se concentra em socorrer às vítimas do forte terremoto que devastou grandes áreas do sudoeste do país na última quarta-feira, 15. A medida foi publicada no domingo pelo diário oficial, e terá validade de 30 dias. As regiões afetadas pelo estado de emergência são Pasco e Junín, no centro do país, e Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno e Tacna, todos no sul.