Onda de protestos agita a Bolívia dias antes de referendo

Uma onda de protestos agitava La Paz e outras cidades bolivianas nesta quinta-feira, 31, dias antes da realização de um referendo revogatório nacional no qual o presidente Evo Morales e seus opositores medirão forças na busca para solucionar uma árdua disputa política. Veja também: Confirmado referendo sobre futuro de Evo Morales Centenas de mineiros procedentes do interior do país chegaram a La Paz na quarta e cercaram um edifício do governo onde funcionam cinco Ministérios. Durante a manifestação, como é comum na Bolívia, os mineiros detonaram algumas cargas de dinamite. Nesta quinta, os mineiros deixaram o local e anunciaram passeatas pelas decadentes ruas do centro de La Paz. As manifestações foram convocadas pela Central Operária Boliviana (COB), que exige do governo a aprovação de um projeto específico de aposentadorias para os profissionais do setor. Os protestos de sindicatos de esquerda coincidem com os chamados as mobilizações por parte de líderes conservadores regionais, de oposição a Evo Morales. Entidades cívicas de quatro regiões bolivianas em busca de mais autonomia anunciaram greves para a próxima semana para exigir do governo central a restituição de parte da renda com petróleo que corresponderia a essas províncias e que foi retida para o pagamento de pensões aos idosos. "É estranho que essas mobilizações ocorram agora, dias antes do referendo", disse nesta quinta à emissora de televisão PAT o vice-ministro de Coordenação com os Movimentos Sociais, Sacha Llorenti. No referendo revogatório, convocado para 10 de agosto, os bolivianos decidirão se desejam que o presidente e os governadores de província concluam seus mandatos ou que novas eleições sejam convocadas.