ONGs criticam apoio do Brasil a violadores dos direitos humanos

As ONGs Human Rights Watch (HRW) e Conectas Direitos Humanos emitiram nesta segunda-feira, 15, comunicados lamentando o fato de o Brasil apoiar países que sistematicamente cometem abusos no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Os comunicados foram distribuídos pela ocasião da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Conselho.

"O apoio do Brasil a governos abusivos está enfraquecendo o trabalho do Conselho. Em vez de falar pelas vítimas, o Brasil frequentemente argumenta que os governos precisam de uma chance e que a soberania das nações é mais importante que os direitos humanos", afirmou Julie de Rivero, diretora da HRW em Genebra.

"O fracasso do Brasil em se opor ao desvio dos objetivos do Conselho e, às vezes, sua própria cumplicidade no processo são alarmantes", disse, por sua vez, a ONG brasileira Conectas Direitos Humanos.

"A posição do Brasil no Conselho está marcada por ambiguidades, particularmente em relação a casos graves e persistentes de abusos em países específicos", acrescentou a Conectas.

Ambas as ONGs lembraram que o Brasil se absteve nas resoluções sobre a Coreia do Norte, que condenavam as violações dos direitos humanos no país, e na da República Democrática do Congo (RDC), que buscava o reforço do papel dos investigadores das Nações Unidas e condenava o uso da violência sexual e o recrutamento infantil.

"Durante a sessão especial sobre a situação no Sri Lanka, o Brasil foi copromotor de uma resolução que afirma o desacreditado princípio da não ingerência em assuntos internos. Essa resolução ignorou as afirmações da própria alta comissária dos Direitos Humanos, Navi Pillay, de que no conflito cingalês tinham sido cometidos crimes de guerra", lamentou a HRW.

"Com sua posição, o Brasil retrocedeu seis anos ao enaltecer o princípio de não interferência", acrescentou a Conectas. A ONG brasileira lembrou que, nesta semana, o Conselho deve decidir se renova ou não o mandato do especialista independente da ONU para supervisionar a situação dos direitos humanos no Sudão.

"Em outras ocasiões, o governo brasileiro, alegando a cooperação e o apoio regional, apoiou resoluções frágeis que não se comprometiam com as vítimas do Sudão. Esta semana, o Brasil terá a oportunidade de mudar esta tendência e demonstrar uma liderança real com as milhares de vítimas, sem levar em conta outros interesses", afirmou a Conectas em sua nota.