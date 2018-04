Ônibus cai em precipício na Colômbia e mata pelo menos 20

A queda de um ônibus em um precipício de 200 metros em uma estrada do nordeste da Colômbia deixou 20 mortos nesta terça-feira, 3. O acidente aconteceu após um deslizamento de terra. O diretor da Polícia Rodoviária, general Luis Alberto Moore, disse à imprensa "que possivelmente mais de 20 pessoas teriam morrido" no acidente. No entanto, meios de comunicação davam conta de que pelo menos 25 pessoas perderam a vida na tragédia. Pablo Porta, oficial do Departamento Administrativo do Sistema de Prevenção, Atendimento e Resgate de Desastres (Dapard) de Antioquia, disse à Agência Efe que "quatro pessoas feridas no acidente já chegaram" a Medellín. Porém, esclareceu que ainda não há números oficiais sobre os mortos e feridos. O acidente aconteceu quando um ônibus público filiado à empresa Rápido Ochoa caiu num abismo perto da cidade de Carmen de Atrato, na estrada que liga Medellín, capital do departamento de Antioquia, a Quibdó, capital do departamento (estado) de Chocó. O ônibus partiu de Medellín na noite de segunda-feira, com destino a Quibdó. Aparentemente, 34 viajavam no coletivo. Mas, extra-oficialmente, diz-se que o número era maior, pois durante a viagem o motorista pegou mais passageiros. Em Medellín, a empresa à qual pertence o ônibus acidentado entregou uma lista com os nomes de 32 viajantes, do motorista e de um auxiliar. Em um primeiro momento, o prefeito do município de Carmen de Atrato, Rafael Montoya, disse à "Rádio Caracol" que havia três sobreviventes, os quais disseram que o ônibus estava lotado e que a maioria dos passageiros morreu no acidente. "Não temos conhecimento pleno, porque até agora o que temos são três sobreviventes, entre elas um menor, e dois mortos", disse o prefeito. Montoya confirmou que houve um deslizamento na estrada e que as autoridades já investigam se a terra que se soltou arrastou o ônibus ou se o acidente teve outra causa.