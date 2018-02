ONU pede a Bill Clinton que coordene a reconstrução do Haiti

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu nesta quarta-feira, 03, ao seu enviado especial para o Haiti e ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, que lidere os esforços para a reconstrução do país devastado.

Ban e Clinton se reuniram nesta quarta na sede das Nações Unidas para analisar a situação do país, destruído pelo terremoto em 12 de janeiro.

O secretário-geral da ONU pediu ao ex-presidente que "assuma o papel de líder na coordenação dos esforços internacionais para a reconstrução do Haiti".

Clinton "está envolvido com o Haiti, e pode não só mobilizar os líderes políticos e empresariais do mundo, como coordenar os esforços de recuperação e reconstrução" do país, disse o porta-voz da ONU, Martin Nesirky.

O ex-mandatário, que no ano passado foi nomeado enviado especial da ONU para esse país, terá de trabalhar a partir de agora em coordenação com o governo do presidente René Préval, além das agências do sistema das Nações Unidas presentes na nação.

Entre suas tarefas estará a coordenação das doações internacionais realizadas pelos países, assim como os investimentos privados dirigidos ao país.

"Farei o melhor possível", disse Clinton, ao fim da reunião com Ban, em que ressaltou o desafio que representa a reconstrução da infraestrutura haitiana.

Durante o ano de 2009, o ex-presidente viajou ao Haiti em diversas ocasiões para participar de reuniões com o objetivo de buscar investimentos privados para ajudar a empobrecida nação caribenha.