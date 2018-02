ONU pede quase US$ 1,5 bilhão para enviar ao Haiti

A ONU fez um novo pedido de quase US$ 1,5 bilhão de dólares nesta quinta-feira, 18, para ajudar os 3 milhões de haitianos afetados pelo devastador terremoto do mês passado.

Veja também:

Missionários americanos libertados no Haiti chegam aos EUA

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A solicitação, que cobrirá necessidades de 2010, é mais que o dobro da petição inicial de 15 de janeiro, de US$ 562 milhões para ajudar as vítimas do tremor durante seis meses.

O secretário geral da ONU, Ban Ki Moon, e seu enviado especial no Haiti, o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, estavam fazendo um pedido de US$ 1,4 bilhão em uma reunião com diplomatas de vários dos 191 países membros da ONU.

A petição inicial de US$ 562 milhões foi pouco depois elevada a US$ 577 milhões, e os doadores já haviam garantido US$ 673 milhões, disse a porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, Stephanie Bunker, que afirmou que ainda faltam US$ 768 milhões.

De acordo com a ONU, mais 1,2 milhões de haitianos precisam de atenção médica e instalações sanitárias urgentes, ao menos 2 milhões precisam de comida e também é preciso ajuda para famílias e comunidades que receberam vítimas que deixaram Porto Príncipe e outras cidades severamente afetadas após o terremoto.

O novo pedido também busca fundos para reativar a agricultura, prover telecomunicações de emergência, administrar campos para os desabrigados, melhorar a nutrição e iniciar programas de recuperação o mais rápido possível, incluindo os de dinheiro por trabalho.

Ainda que os esforços da ajuda humanitária de emergência devam seguir por vários meses, o chefe do departamento humanitário da OU, John Holmes, disse que a entidade deve "estar comprometida no Haiti durante um longo prazo, para ajudar a salvar vidas assim como para a reconstrução.

"Para cobrir as necessidades do povo do Haiti se exigirá mais do generoso apoio global que temos visto até agora", disse Holmes em um comunicado.