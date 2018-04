ONU pede US$ 550 milhões em ajuda urgente ao Haiti

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu nesta sexta-feira, 15, à comunidade internacional que doe US$ 550 milhões em ajuda urgente aos milhões de afetados pelo terremoto no Haiti. "A maior parte deste dinheiro seria para necessidades urgentes", disse o diplomata em uma entrevista coletiva, na qual se disse satisfeito com a "generosidade" demonstrada até agora pelo mundo. Ele também revelou que deve viajar ao país "muito em breve."

Veja também:

Caos na infraestrutura prejudica ajuda no Haiti

Terremoto deixou 300 mil desabrigados, diz ONU

70% dos prédios de Porto Príncipe caíram, diz Cruz Vermelha

Ao menos 17 brasileiros morreram , diz Jobim

Resgate corre contra tempo para salvar feridos

Também nesta sexta, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse em telefonema ao chefe de Estado haitiano René Préval que Washington irá se comprometer a recuperar o país devastado pelo terremoto. "O presidente Obama afirmou que o mundo foi devastado pela perda e sofrimento no Haiti, e prometeu apoio completo do povo americano", anunciou a Casa Branca em comunicado.

Os EUA ainda enviarão mais navios de guerra, helicópteros e equipamentos militares ao Haiti nos próximos dias, o que fará o total de soldados americanos no país passar de mil para 10 mil até segunda-feira, informou o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, almirante Mike Mullen.