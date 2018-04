ONU: Tremor destrói 10% de Porto Príncipe e desabriga 300 mil

A Organização das Nações Unidas (ONU) informou nesta sexta-feira, em Genebra, que o terremoto de 7 graus na escala Richter que atingiu o Haiti na terça destruiu 10% de Porto Príncipe e deixou 300 mil pessoas desabrigadas.

Ainda segundo a ONU, 3,5 milhões de pessoas foram afetadas pelo desastre. Até agora, o governo haitiano contabiliza 7 mil mortos no tremor, mas estima que o número pode chegar a 50 mil.

De acordo com o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, em algumas áreas a destruição chega a 50%. A ONU observou que, além de Porto Príncipe, os centros urbanos de Jacmel e Carrefour foram muito atingidos.

A ONU contabilizou em US$ 265,5 milhões as promessas de ajuda humanitária ao Haiti. As maiores doações vem dos EUA (US$ 100 milhões), do Brasil (US$ 15 milhões) e Reino Unido (US$ 10 milhões).



O Programa Mundial de Alimentos da ONU (PMA) afirmou que dois milhões de haitianos devem receber assistência depois do terremoto. O órgão revelou ainda que seus armazéns no Haiti foram saqueados por vítimas famintas.

A ONU afirmou também que o acesso aos desabrigados continua sendo limitado devido aos obstáculos nas vias e ao trânsito congestionado e que a avaliação completa dos danos tomará dias.

A organização mantém como prioridade a assistência para a busca e resgate de vítimas, o que everá incluir a chegada ao Haiti de equipamento pesado e material médico.

Seis equipes para essa missão já estão na ilha, aos quais se juntarão hoje mais 21 equipes da organização internacional.

Quanto aos serviços básicos, não há abastecimento de água nem de energia elétrica, e a maior parte das comunicações continua bloqueada.

