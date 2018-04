Onze dias após terremotos, homem é encontrado vivo no Haiti

A primeira atitude de Wismond foi perguntar por seus familiares. Foto: Tomas Bravo/Reuters

Um homem de 24 anos foi resgatado vivo dos escombros de uma quitanda que vendia frutas e vegetais hoje em Porto Príncipe, no Haiti, 11 dias depois do terremoto que destruiu a cidade. O resgate durou cerca de sete horas.

Enquanto Exantus Wismond esteve sob os escombros, os oficiais tiveram de fazer um túnel para levar água até o sobrevivente que quando foi resgatado declarou que estava com fome e queria saber de seus familiares. Wismond foi localizado graças a saqueadores que estavam no local e ouviram o jovem pedir ajuda.

No início do dia de hoje, as Nações Unidas anunciaram o final da operação de resgate, o que foi negado pelo governo haitiano. Mesmo assim, dúzias de equipes continuam procurando por vidas no meio dos escombros.