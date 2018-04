Oposição boliviana lidera paralisação contra Morales Seis dos nove departamentos da Bolívia pararam nesta quarta-feira contra a nova Constituição defendida pelo presidente Evo Morales para refundar o país mais pobre da América do Sul. O protesto, marcado pela tranquilidade, o bloqueio de avenidas e o fechamento quase total do comércio, tenta impedir que o governo avance com uma Carta Magna que já foi aprovada no fim de semana passado. A polêmica luz verde dada pela Assembléia Constituinte, que se reuniu em um centro militar na cidade de Sucre, a cerca de 700 quilômetros ao sul de La Paz, se deu em meio a protestos violentos que deixaram mortos e feridos. Além disso, a liga de províncias opositoras controladas pela direita pretende trazer à discussão pública as ambições de autonomía em relação ao poder central, cuja sede, La Paz, está localizada na empobrecida região ocidental do país. "A paralisação é contra a Renda Dignidade, contra esse processo de mudança, o novo modelo econômico, contra a nacionalização dos recursos naturais; a paralisação no fundo é para defender esse modelo neoliberal que fez tanto dano ao nosso país", disse Morales diante de centenas de simpatizantes na região do palácio presidencial em La Paz. O mandatário quer ver a nova Constituição sancionada, no mais tardar, em 14 de dezembro. Na noite de quarta-feira, os governistas se anteciparam à paralisação regional e aproveitaram a ausência de legisladores opositores no Congresso, cercado por grupos de apoio a Morales, para aprovar duas leis polêmicas, o que pareceu um desafio aberto aos que discordavam delas. Em uma, o Congresso aprovou uma pensão universal para idosos, à qual se contrapõem as regiões opositoras, porque elas serão pagas em parte com um corte de receita vinda de um imposto sobre hidrocarbonetos. A outra lei autoriza que a Assembléia Constituinte se reúna em qualquer lugar do país, e não apenas em Sucre, a capital legal da Bolívia, onde as deliberações pararam por mais de três meses devido a protestos locais. "Dois terços da Bolívia estão mostrando a este governo, ao país, ao mundo, ... que estamos contra isso que aprovaram às costas do povo", disse Alberto Melgar, presidente do Comitê Cívico do Departamento de Beni, um dos líderes do movimento opositor, em referência à Constituição e às leis da madrugada de quarta-feira.