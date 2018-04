Oposição boliviana promete resistir contra Morales A oposição boliviana continuará protestando contra o presidente Evo Morales até que seja paralisado o processo constitucional que vai dar mais poderes à maioria indígena e aprofundar a nacionalização da economia, disse um influente líder da direita boliviana. Dirigente do movimento autonomista do Departamento de Santa Cruz (leste), considerado o segundo político mais poderoso da Bolívia, depois de Morales, Branco Marinkovic se define apenas como líder "cívico" e rejeita uma eventual candidatura a presidente. "Não vamos retroceder em nossos esforços", disse numa recente entrevista o rico agroindustrial, de 40 anos, acusado pelo governo de se apropriar ilegalmente de centenas de milhares de hectares de terras. Sob a liderança de Santa Cruz, região mais rica da Bolívia, seis dos nove Departamentos do país fizeram uma greve na quarta-feira contra a reforma constitucional promovida por Morales. A nova Carta enfurece a oposição, que deseja mais autonomia para os Departamentos, como forma de conter o poder de Morales. Embora tenha um discurso mais moderado que outros líderes da oposição direitista, Marinkovic acusa Morales de "ruptura" do estado de direito. A conduta presidencial "cheia de ilegalidades" serviu de pretexto, na quinta-feira, para que a oposição rejeitasse o diálogo proposto pelo governante indígena. "Depois que lhe roubam, você não se aproxima do ladrão com a intenção de dialogar sobre as coisas que lhe roubaram", comentou Marinkovic à Reuters. "Sempre tivemos vontade de dialogar, mas para isso primeiro deve se respeitar a lei, a democracia e a liberdade. E o senhor Morales não o fez", acrescentou.