Oposição conquista mais espaço regional na Bolívia O Departamento de Chuquisaca (Bolívia) elegeu no domingo como governadora uma candidata da oposição, desferindo um novo golpe contra o governo de esquerda do presidente Evo Morales a apenas seis semanas de um importante referendo convocado para confirmar os mandatos dele e de outras autoridades importantes do país. O governo federal não demorou muito para aceitar o resultado, baseado em projeções divulgadas por canais de TV, e disse que espera que o pleito em Chuquisaca não prejudique o referendo de 10 de agosto, ao qual se opõem cinco governadores da oposição. Essa é a quinta vitória eleitoral sucessiva da direita contra Morales em cinco meses. Nesse período, quatro Departamentos bolivianos realizaram plebiscitos não autorizados pelo governo central a fim de conquistar uma maior autonomia e opor-se à nova Constituição defendida pelo presidente. Os canais de TV privados ATB e Unitel projetaram que Savina Cuéllar, uma dissidente do governo e candidata pela coalizão cívica aliada do movimento que lidera o Departamento de Santa Cruz, obteve entre 55 e 56 por cento dos votos. O candidato governista e ex-ministro dos Recursos Hídricos, Walter Valda, teria ficado com 40 por cento dos votos. O restante dos votos foi conquistado por um pequeno partido esquerdista da região. Os primeiros resultados oficiais devem ser divulgados ainda na segunda-feira, afirmaram autoridades eleitorais. "A mensagem de hoje é de que, se a oposição se junta, pode ser vitoriosa", disse à ATB o analista de política Gonzalo Mendieta, observando que o grande embate entre Morales e os governadores departamentais ocorrerá no referendo confirmatório de 10 de agosto. A eleição de Cuéllar coloca nas mãos da oposição o comando de nove Departamentos. Esse quadro pode mudar, no entanto, se, como prevêem várias pesquisas, o processo confirmatório provocar a saída de alguns governadores. O presidente, seu vice, Álvaro García, e os governadores devem submeter-se ao referendo simultaneamente para ratificar seus mandatos. O processo foi convocado para resolver o conflito em torno da mudança da Constituição e da obtenção de autonomia regional (tema que se transformou em bandeira da oposição). Morales, que diz contar com mais de 60 por cento de apoio nas urnas, desafiou de novo, no domingo, os governadores que não aceitarem o referendo. "Não tenham medo do povo, que dirá, no referendo, se esse processo de mudança deve ou não prosseguir", afirmou o presidente em um ato político realizado no Departamento de Cochabamba (região central da Bolívia). Morales, amigo pessoal do presidente venezuelano, Hugo Chávez, prometeu "refundar" a Bolívia sob uma bandeira indígena e socialista. (Por Carlos Alberto Quiroga)