Oposição lidera pesquisas para presidência da Colômbia pela 1ª vez

Efe

BOGOTÁ- O ex-prefeito de Bogotá e atual candidato à presidência pelo Partido Verde, Antanas Mockus, supera pela primeira vez o ex-ministro de Defesa Juan Manuel Santos em intenções de voto no primeiro e segundo turno das eleições colombianas, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 26.

De acordo com a sondagem do Ipsos-Napoleón Franco para órgãos de imprensa, Mockus - um matemático e filósofo de 58 anos de ascendência Lituânia - têm 38% das intenções de votos, enquanto Santos, do Partido do U, de Uribe, alcança os 29% no primeiro turno das eleições de 30 de maio.

Em terceiro lugar no primeiro turno do pleito, de acordo com a pesquisa, fica a ex-embaixadora e candidata do Partido Conservador Colombiano (PCC), Noemi Sanín.

Para o segundo turno, marcado para 20 de junho, Mockus alcançaria 50%¨dos votos, enquanto o candidato governista conseguiria 37% da preferência dos eleitores.

Nas últimas pesquisas divulgadas na semana passada, Mockus havia diminuído a diferença em relação a Santos e somente o superava no segundo turno com 50% dos votos, contra 44% para o ex-ministro.