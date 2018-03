Oposição promete eliminar venda facilitada de petróleo venezuelano

A Venezuela deixa de receber anualmente dezenas de milhões de dólares com a venda do petróleo financiado ou o intercâmbio com países da América do Sul, América Central e Caribe, o que tem forte impacto nas finanças da estatal PDVSA.

A petrolífera venezuelana também paga com petróleo multimilionários créditos obtidos da China e fornece petróleo a aliados políticos de Chávez, como o Irã, Belarus e Síria.

"Para ter um amigo não precisa comprá-lo... A partir de 10 de janeiro de 2013 não sairá um só barril de petróleo presenteado a outros países. Enquanto houver uma cidade que precise dele, não sairá um só barril financiado", disse Capriles, durante a apresentação de seu plano petrolífero na cidade de Porto Cruz, leste do país, perto de refinarias.

Chávez está à frente nas pesquisas com ampla vantagem. Cartazes da campanha chavista adornavam muitas das ruas do município onde Capriles discursou.