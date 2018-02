Oposição venezuelana só reconhecerá resultado após contagem 'voto a voto'

Capriles exigiu que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) suspenda a proclamação como presidente de Maduro, que tem prevista uma celebração na tarde desta segunda-feira depois de obter 50,7 por cento dos votos, contra 49,1 de seu rival.

O governador do Estado de Miranda também convocou mobilizações na terça-feira em todas as sedes do poder eleitoral no país petroleiro e na quarta-feira uma grande marcha que ele mesmo encabeçará em Caracas até o escritório central do CNE.

(Reportagem de Diego Oré)