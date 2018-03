Opositor denuncia detenção de oito dissidentes em Cuba Pelo menos oito dissidentes cubanos foram detidos na quinta-feira ao tentarem participar de uma reunião ilegal em Havana, disse na quinta-feira o opositor Elizardo Sánchez. Segundo Sánchez, que dirige a ilegal porém tolerada Comissão Cubana de Direitos Humanos, as detenções ocorreram quando os dissidentes se preparavam para participar de uma reunião da chamada Agenda Para a Transição, que reúne diversos grupos de oposição. "Até agora estimo que sejam entre oito e dez detidos", disse a jornalistas estrangeiros em sua casa em Havana, citando como fontes os familiares dos ativistas. Na quarta-feira, o governo cubano acusou os Estados Unidos de financiarem e instigarem um aumento de atos da oposição, advertindo que Washington deveria assumir as "consequências". "As prisões são uma expressão já concreta do que já foi publicado ontem", disse Sánchez. Sánchez indicou que cerca de vinte telefones, incluindo o seu, estavam fora de serviço desde a manhã de quinta-feira. Esclareceu, no entanto, que as detenções das últimas horas não parecem um presságio de uma outra onda de repressão, como aquela vista em março de 2003, quando 75 opositores foram presos. Sánchez disse que entre os detidos de quinta-feira há dois dissidentes que haviam sido libertados durante os quase dois anos de governo de Raúl Castro. Um deles é Francisco Chaviano, um professor de matemática libertado em agosto de 2007 depois de cumprir 13 dos 15 anos aos quais tinha sido condenado. O líder da Comissão Cubana de Direitos Humanos disse que as autoridades impediram, além disso, que ao menos dois dissidentes viajasse a Havana para participar da reunião. O governo comunista de Cuba considera os dissidentes "mercenários" a serviço dos Estados Unidos. Segundo a Comissão Cubana de Direitos Humanos há aproximadamente 200 presos políticos em Cuba. (Reportagem de Esteban Israel e Rosa Tania Valdés)