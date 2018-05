Panamá e Costa Rica não reconhecem o resultado das eleições na Venezuela

CIDADE DO PANAMÁ - O Panamá não reconhece os resultados das eleições na Venezuela do domingo, 20, nas quais o presidente Nicolás Maduro foi reeleito com quase 68% dos votos, considerando que o processo não era democrático.

"O governo da República do Panamá não reconhece os resultados das eleições realizadas no domingo, 20 de maio, na República Bolivariana da Venezuela, porque não considera o processo democrático ou participativo", afirmou em um breve comunicado o Ministério das Relações Exteriores do Panamá.

+++ Principal rival de Maduro aponta irregularidades em eleição com alta abstenção

A Costa Rica também expressou "sua profunda preocupação de que o dia da eleição não tenha tido a participação de todos os atores políticos ou observadores internacionais independentes, o que enfraquece a democracia".

No caso do Panamá, o pronunciamento reflete a tensão que surgiu entre os dois países depois que o Panamá incluiu Maduro e outros altos funcionários venezuelanos em uma lista de "alto risco" para lavagem de dinheiro em março.

Em resposta, a Venezuela suspendeu as relações econômicas por três meses com uma centena de empresas panamenhas, incluindo a companhia aérea Copa, principal conexão aérea da Venezuela com a América Latina.

O principal candidato da oposição nas eleições venezuelanas, Henri Falcón, não reconheceu o resultado eleitoral porque considerou que o processo não tinha legitimidade e pediu a realização de um novo pleito. /AFP