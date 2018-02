Panamá terá força especial na fronteira com a Colômbia O Panamá criará uma força armada para combater o fluxo de cocaína e armas, assim como capturar guerrilheiros de esquerda ao longo da fronteira com a Colômbia, informou o governo nesta sexta-feira. O Panamá é um importante ponto para o trânsito de cocaína da América do Sul até Estados Unidos e Europa, e um aumento da violência relacionada com o narcotráfico levou à introdução de 200 agentes na região, disse o ministro da Justiça, Daniel Delgado. Eles começarão a operar em Darien, ao longo da fronteira com a Colômbia. O Panamá também considera uma integração naval e operações de força aérea e tem pedido aos Estados Unidos que lhe garantam cobertura de radar. Até 80 por cento dos envios da cocaína colombiana aos Estados Unidos e Europa passam pelo Panamá e ao longo de seu litoral, segundo autoridades antidrogas. "Há centenas de lanchas rápidas passando pelo Panamá" levando cocaína ou dinheiro, disse Delgado aos repórteres. "Este ano estimamos que 1.400 toneladas de cocaína vão passar pelo Panamá; no ano passado capturamos 70 toneladas", completou. O Panamá é um dos países mais seguros da América Latina, mas os sequestros estão aumentando. No ano passado foram 23, contra apenas três registrados em 2006. Em fevereiro, o Panamá capturou seis rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) no mar, perto de Darien.