Panamá vai investigar 'vôos da morte' do governo Noriega O Panamá começou a investigar o desaparecimento de dezenas de estrangeiros durante o governo do ex-presidente Manuel Noriega, na década de 1980, disseram autoridades na quinta-feira. Ex-militares citados numa recente reportagem disseram ter participado de vôos de helicópteros em que os estrangeiros, inclusive imigrantes clandestinos de Peru, Colômbia e Equador, eram atirados sobre a remota região desértica de Darien, no leste panamenho. O jornal La Prensa disse que os crimes aconteceram em 1982 e 83, época da ascensão do general Noriega ao poder. Sua motivação não está clara, mas os ex-militares descartaram razões políticas. "Alguns diziam que era só por diversão, outros que era para liberar espaços na penitenciária local", disse à Reuters o jornalista Santiago Fascetto, autor da reportagem, referindo-se às suas conversas com os ex-soldados. Em um caso descrito por ele, um imigrante colombiano teria sido colocado em um helicóptero depois de ter voltado ao Panamá após duas deportações. O Ministério Público panamenho informou à Reuters que o promotor Maruquel Castroverde foi encarregado da investigação. Noriega, 70 anos, está preso na Flórida, onde cumpre pena por narcotráfico e outras acusações. Ele governou o Panamá até 1989, quando foi deposto por uma invasão norte-americana. As ditaduras militares panamenhas foram menos brutais do que de outros lugares da América Latina, mas ONGs de direitos humanos dizem que soldados continuam rotineiramente torturando pessoas consideradas inimigas.