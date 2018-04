Papa Bento 16 pode visitar Chile em 2012--secretário do Vaticano

A visita ao Chile do secretário da Santa Sé acontece no momento em que as denúncias de abusos sexuais por parte de sacerdotes e acusações de omissão, incluindo o próprio papa, abalam a Igreja Católica e fiéis em todo o mundo.

Bertone chegou nesta quarta-feira à capital chilena para ver os danos devastadores do terremoto e tsunamis que atingiram o centro e sul do país no fim de fevereiro. Ele disse que Bento 16 poderia visitar o país antes de 2012.

"Foi dito ao senhor presidente que este ano e acredito que também em 2011, o Santo Padre tem uma agenda cheia", disse Bertone a jornalistas, depois de Piñera ter oficializado um convite ao papa para visitar o Chile.

"Se o Santo Padre tiver boa saúde como agora, o Santo Padre é dinâmico, falaremos de 2012", acrescentou.

O Secretário de Estado do Vaticano negou-se a comentar outros temas.

