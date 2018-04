Papa encoraja cubanos a enfrentar 'dificuldades' Uma década depois da visita a Cuba do papa João Paulo 2o, seu sucessor, Bento 16, pediu nesta quinta-feira aos católicos que não desanimem e enfrentem as dificuldades na ilha de governo comunista. Bento 16 enviou uma mensagem aos bispos cubanos para lembrar o 10o aniversário da visita de João Paulo 2o que marcou as relações entre a Igreja Católica e o governo de Fidel Castro. "Em certos momentos, algumas comunidades cristãs se vêem afetadas pelas dificuldades, pela escassez de recursos, a indiferença ou até receio, que podem levar ao desânimo", disse o papa. As relações entre a Igreja Católica e as autoridades comunistas de Cuba atravessaram momentos de tensão desde o triunfo da revolução que levou Fidel ao poder em 1959. A visita de João Paulo 2o, em janeiro de 1998, abriu novos espaços para os católicos cubanos, que perderam o temor de expressar sua fé e convivem hoje em um clima de tolerância. Bento 16 enviou na quarta-feira a Cuba seu secretário de Estado, o cardeal Tarcisio Bertone, para uma visita de sete dias. O cardeal aterrissou em Havana na noite de quarta-feira, menos de 48 horas depois da renúncia do líder Fidel Castro depois de meio século no poder. Seu objetivo é claro. "Abrigo a esperança de que a celebração deste aniversário ... contribua para dar um novo impulso às relações entre o Estado e a Igreja Católica", disse Bertone na quinta-feira durante uma reunião com bispos cubanos. (Por Esteban Israel, com reportagem adicional de Phil Stewart na Cidade do Vaticano)