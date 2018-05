Papa envia US$ 200 mil para assistência emergencial no Peru

O Papa Bento XVI enviou US$ 200 mil (cerca de R$ 420 mil) para ajudar a população atingida pelo terremoto do Peru, informou nesta segunda-feira, 20, o escritório de imprensa do Vaticano. Latas com fotos de Chávez e Humala causam polêmica no Peru Em uma nota, o Vaticano explica que com este gesto, o Papa "deseja mostrar a rápida intervenção da Igreja em direção às pessoas que perderam seus entes queridos e suas posses". Além disso, "encoraja todos os fiéis e organizações de ajuda vinculadas à Igreja a se empenhar em todas as ações possíveis de caridade em direção aos desabrigados". O Vaticano lembrou que, como antecipou o Papa no domingo, o secretário de Estado, o cardeal Tarcisio Bertone, irá ao Peru na próxima semana em uma viagem já programada, "para levar um testemunho de solidariedade e a expressão da proximidade espiritual do Papa e sua segura oração". Bertone explicou que durante a viagem ao Peru, como estava programado, assistirá ao Congresso Eucarístico e inaugurará uma nova Catedral, além de visitar "os locais golpeados pelo terremoto".