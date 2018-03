Para Chávez, 'propriedade exploradora não cabe na revolução'

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse nesta quarta-feira, 10, que a "propriedade privada acumuladora de riqueza não tem lugar" na revolução socialista que pretende consolidar no próximo dia 2 de dezembro, com uma "contundente vitória" no referendo sobre a reforma constitucional venezuelana. Chávez também exigiu de seus correligionários que promovam a participação dos eleitores no referendo para assim vencer o "inimigo" da abstenção. A afirmação feita durante o ato de juramento do comando da campanha pelo "sim" na consulta popular, realizado na noite de terça-feira, 9, em Caracas. O líder disse que só o socialismo "garante a propriedade privada: o uso da casa, da roupa, do tempo livre", o que, segundo sua opinião, é negado no capitalismo. Por isso, assegurou que sua proposta de reforma de 33 dos 350 artigos da Carta Magna de 1999 estabelece "a socialização dos meios de produção, da propriedade pessoal, da familiar, a pequena propriedade privada e a pequena e média empresa". "Não queremos a empresa privada com o objetivo de acumular riqueza a custa da miséria dos demais e a iremos desmontar progressivamente", reiterou o líder da Venezuela. O país é o quinto exportador mundial de petróleo. Batalhões revolucionários Chávez ordenou que seu comando de campanha, batizado de "Zamora", organize "batalhões" de "revolucionários", os quais terão a tarefa de "explicar aos venezuelanos" a reforma constitucional e motivar a maior parte da população a ir votar o dia 2 de dezembro. Chávez lembrou ainda que no referendo aprovando a atual Constituição Bolivariana de 1999 a abstenção superou 56%, e alertou que esse índice deve ser reduzido na consulta de dezembro.