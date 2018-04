Para federação empresarial, reforma de Chávez é 'ato ilícito'

A Fedecâmaras, principal federação empresarial da Venezuela, divulgou na terça-feira, 13, um comunicado no qual rechaça a reforma constitucional proposta pelo presidente Hugo Chávez e convoca todos os setores da sociedade venezuelana a se oporem à mesma. Veja também: O documento da Fedecâmaras Não se pode criticar Chávez por falta de democracia, diz Lula Chávez pode vigiar empresas espanholas após crise diplomática Oposição diz que conselho eleitoral venezuelano favorece 'Sim' Ex-premiê espanhol evita falar do caso Chávez Chávez diz que rei deveria pedir desculpas "Esta proposta de reforma não é outra coisa senão um ato ilícito e violador da institucionalidade republicana", afirmou a associação em um comunicado lido por seu presidente, José Manuel González. No texto, a Fedecâmaras pede aos venezuelanos que se oponham "por todos os meios legais possíveis" à aprovação da reforma. No próximo dia 2, os venezuelanos decidirão se apóiam ou não uma reforma constitucional defendida por Chávez como instrumento para consolidar o socialismo na Venezuela. Para os oposicionistas partidários do "Não", as mudanças servirão para diminuir as liberdades civis e perpetuar o líder bolivariano no poder. Nesta quarta-feira, 14, o ministro das finanças venezuelano, Rodrigo Cabezas, classificou a crítica da associação como "subversiva". "Queremos alertar que esse documento da Fedecâmaras está em desacordo com a Constituição", disse Cabezas. Na interpretação do ministro, a Fedecâmaras dá a entender "que caso o 'sim' (no referendo previsto para o dia 2) obtenha uma vitória popular, eles não a irão reconhecer". "Obviamente podemos interpretar que estão com uma atitude de alçada subversiva", disse o ministro. Nova Constituição No texto divulgado na terça-feira, a associação afirma que a proposta apresentada pelo presidente Hugo Chávez e aprovada pela Assembléia Nacional não é uma reforma, mas sim uma nova Constituição que "tergiversa, manipula e desconhece os princípios fundamentais" da Carta Magna vigente. Por isso, os empresários convidam trabalhadores, políticos, estudantes e todos aqueles que "crêem na iniciativa privada, bem coletivo, justiça social, paz e convivência" a unirem-se contra a reforma. A idéia, afirma o documento, é que "nos oponhamos por todos os meios legais possíveis a sua aprovação, de forma a garantir que a proposta não seja o começo de um obscuro, empobrecedor e violento período na Venezuela". Ainda segundo a Fedecâmaras, a aprovação da reforma "nos isolará como nação, nos retrocederá ao passado, nos retirará da modernidade e do progresso, detruirá ainda mais nossa moeda, gerará a pior das inflações e disparará ainda mais o custo de vida".