Para oposição, Evo Morales está 'desesperado' por reeleição

O chefe do Senado na Bolívia, o opositor Óscar Ortiz, afirmou nesta segunda-feira, 6, que o presidente Evo Morales está "desesperado" para ser reeleito o mais rápido possível e, para isso, quer que seja aprovado um projeto constituicional que "não tem consenso nacional". "Vemos um desespero no presidente e seu partido porque ele quer a reeleição o mais breve possível", disse Ortiz, legislador do conservador Poder Democrático e Social (Podemos) e representante de Santa Cruz, reduto da oposição autonomista. Veja também: Governo Evo pode mudar Constituição antes do referendo Evo diz que pode adiantar eleições gerais na Bolívia Opositores recusam nova oferta de Evo para acordo na Bolívia Segundo Ortiz, Evo procura a "reeleição" para aplicar uma Constituição que permita a ele "controlar tudo: as duas câmaras do Congresso, o Tribunal Constitucional, o Tribunal Eleitoral e a Corte Suprema". "Isso é dar uma fachada constitucional ao que na realidade seria uma ditadura com um regime praticamente de partido único, isso é o que estão querendo conseguir e, certamente, nós não estamos de acordo com isso", disse o presidente do Senado. Ortiz pediu nesta segunda ao governo mais tempo para alterar o projeto de nova Carta Magna e advertiu que, se isso não acontecer, seu partido votará contra o referendo que deve validar o texto constitucional. "Vamos voltar a pedir que se dê tempo para alterações e, caso o Movimento ao Socialismo (MAS) se negue, obviamente votaremos contra a convocação", disse o senador Ortiz. Evo pediu ao Congresso que aprove antes de 15 de outubro a convocação de um referendo que valide a nova Carta Magna, enquanto os movimentos sociais que lhe apóiam iniciarão dois dias antes uma manifestação para pressionar os parlamentares nesse sentido. Reforço em Pando Ainda nesta segunda-feira, o governo da Bolívia anunciou que reforçará a presença militar na região de Pando, no norte do país e fronteira com Brasil e Peru, com a instalação de um Comando Amazônico quando terminar o estado de sítio declarado nesse Departamento. O ministro da Defesa boliviano, Wálker San Miguel, declarou à rede Erbol que "a presença militar vai permitir a geração de uma verdadeira institucionalização" em Pando, onde o Executivo decretou o estado de sítio em 12 de setembro após a onda de violência entre opositores e governistas que deixou pelo menos 18 mortos. Segundo a Erbol, que cita fontes do Governo, o Comando Amazônico consistirá em um contingente formado por soldados da Força Aérea, Naval e Exército que será instalado entre La Paz, o Departamento de Beni, no nordeste, e Pando. San Miguel esclareceu que a instalação do Comando Amazônico não significa uma ampliação do estado de sítio, mas "mais quartéis na zona e maior presença das instituições do Estado" para quando finalizar a medida. O presidente boliviano, Evo Morales, já tinha anunciado no final de setembro que quando expirassem os 90 dias de estado de sítio, em Pando seria alocada uma "forte presença estatal." O governo determinou o estado de sítio um dia após os violentos choques entre governistas e opositores autonomistas que, em 11 de setembro, causaram a morte de pelo menos 18 pessoas, no meio da onda de violência que se estendeu por várias regiões do país. Pela violação do estado de sítio, o Executivo ordenou a detenção do então governador regional, o opositor Leopoldo Fernández, recluso atualmente em uma penitenciária de La Paz, acusado de terrorismo e homicídio. Além disso, Evo nomeou um militar para substituí-lo à frente do Departamento. Fracasso no diálogo No domingo, o governo e a oposição regional da Bolívia terminaram sem acordo as conversas de três semanas para terminar a crise política que afeta o país, deixando nas mãos do Congresso Nacional a possível convocação de um referendo para aprovar a Constituição de Evo. Embora o governo Evo não tenha dado por encerrada "esta etapa de diálogo", os governadores regionais opositores consideraram culminado este processo, iniciado no dia 18 de setembro após a onda de violência que sacudiu o país.