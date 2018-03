Paraguai apreende 5 toneladas de maconha que iria para o Brasil Autoridades do Paraguai apreenderam na quinta-feira mais de cinco toneladas de maconha prensada, a maior quantidade apreendida no país este ano. A droga provavelmente seria enviada ao Brasil, disse a promotoria. A droga estava em uma propriedade rural de Capitán Bado, a cerca de 550 quilômetros a nordeste de Assunção, na fronteira com o Brasil, uma zona considerada de cultivo e tráfico de maconha. O promotor paraguaio Miguel Rojas disse que, no local, foram encontrados também quatro veículos, uma prensa para compactar a erva e outros materiais para embalar a droga. "Confiscamos a carga que estava pronta para a comercialização e a prensa. Por enquanto, não há detidos porque, quando perceberam a presença da equipe policial e fiscal, as duas pessoas que estavam no lugar fugiram para a montanha", disse Rojas a jornalistas. A operação policial também tinha como objetivo capturar o proprietário do imóvel, Felipe Escurra, processado no Paraguai por narcotráfico e pelo assassinato de um vereador de Capitán Bando, ocorrido no começo de 2008. A Secretaria Nacional Antidrogas estima que, no Paraguai, cultivem-se a cada ano entre 5 mil e 6 mil hectares de maconha, geralmente vendida aos países vizinhos. Segundo dados oficiais, em 2007, o Paraguai apreendeu cerca de 100 mil quilos de maconha e destruiu mais de 1.500 hectares de plantações da erva. (Por Mariel Cristaldo)