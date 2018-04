Paraguai confirma primeira morte por febre amarela em 100 anos O ministro da Saúde do Paraguai confirmou nesta terça-feira a primeira morte por febre amarela em mais de cem anos no país e afirmou que está tomando medidas para evitar a propagação da doença. A vítima é um homem de 24 anos que residia numa comunidade rural perto de San Estanislao, a cerca de 200 quilômetros ao norte de Assunção, na florestada região de San Pedro. "Confirmamos a morte de um paciente por febre amarela e quatro casos por nexo epidemiológico. Anteriormente ao anúncio foram realizados bloqueios na comunidade afetada, destruição de criadouros de mosquitos e vacinação", disse o ministro Oscar Martínez a jornalistas. O governo anunciou que vacinará 50 mil pessoas como medida de prevenção nas localidaes próximas ao local foco da doença. Especialistas do Ministério da Saúde suspeitam que o surto se deva a incêndios florestais registrados no ano passado que destruíram milhares de hectares de floresta e causaram a migração de mosquitos transmissores da febre amarela selvática a regiões mais povoadas. (Reportagem de Mariel Cristaldo)