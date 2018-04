Paraguai recebe 800 mil vacinas do Brasil contra a febre amarela O Paraguai recebeu neste sábado 800 mil doses de vacina conta a febre amarela, um dia após declarar estado de emergência diante da confirmação de seis casos da doença na sua variedade silvestre em mais de 30 anos, informaram fontes oficiais. O lote enviado pelo governo brasileiro permitirá às autoridades sanitárias ampliar a campanha de imunização e atender à crescente demanda por vacinas em todo o país. O presidente paraguaio, Nicanor Duarte, declarou na quinta-feira estado de emergência nacional por 90 dias frente ao risco de uma epidemia da doença. A confirmação de aproximadamente 10 casos, entre eles dois envolvendo mortes, em várias pontos da área metropolitana de Assunção, provocou pânico em milhares de paraguaios, que pedem uma vacinação em massa. "Com a chegada deste importante lote, que obtivemos graças à declaração de emergência, epidemiologistas estão planejando uma nova estratégia para a vacinação em todo o país", disse o ministro de Saúde, Oscar Martínez, a jornalistas, logo após o recebimento das vacinas. O secretário de Estado explicou que espera alcançar um estoque de pouco mais de um milhão de doses nos próximos dias, após a chegada de 144 mil vacinas prometidas pelo governo peruano e de outras 100 mil solicitadas à Venezuela. O Paraguai detectou há quase duas semanas um foco de febre amarela numa área rural do departamento de San Pedro, 200 quilômetros ao norte de Assunção, onde foram confirmados seis casos, com outros quatro sendo investigados, incluindo um fatal. (Por Mariel Cristaldo)