Paraguaio Lugo desafia EUA com nomeação de chanceler O governo eleito do Paraguai anunciou na quarta-feira que o historiador Alejandro Hamed estará à frente do Ministério de Relações Exteriores a partir de 15 de agosto, uma decisão que desafia as objeções dos Estados Unidos. Hamed, descendente de sírios defensor da causa palestina, era o principal candidato para ocupar o cargo após a renúncia da analista política Milda Rivarola, apesar dos questionamentos da embaixada norte-americana em Assunção, que expressou que não via com bons olhos sua designação. O anúncio foi feito pelo futuro secretário-geral da Presidência, Miguel López Perito, em entrevista coletiva, depois de uma reunião entre o presidente eleito, Fernando Lugo, e sua equipe de governo nas cercanias de Assunção. A nomeação de Hamed era apoiada pela ala esquerdista da aliança liderada por Lugo, que ganhou as eleições de abril para pôr fim a mais de seis décadas de governo do conservador Partido Colorado e assumirá a Presidência em meio a uma grande expectativa popular. Antes de ser embaixador, o historiador dirigia um centro educativo da comunidade árabe em Ciudad del Este, onde os EUA suspeitam da existência de atividades de financiamento ao terrorismo. (Reportagem de Daniela Desantis)