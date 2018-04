Paraguaios protestam por falta de vacina contra febre amarela Dezenas de paraguaios fecharam na quarta-feira uma estrada que liga dois municípios da área metropolitana da capital para exigir que todos os moradores da região sejam vacinados contra a febre amarela, devido à suspeita de um novo surto. Autoridades admitiram na terça-feira que há dois "prováveis" casos da doença no bairro Laurelty, na cidade de San Lorenzo, 15 quilômetros a leste de Assunção. Uma das vítimas morreu. "Queremos vacinas", gritavam, furiosos, cerca de 150 manifestantes que interromperam a rodovia General Garay, provocando uma longa fila de veículos. O protesto começou depois que os responsáveis pelo posto de vacinação disseram que só vacinariam os vizinhos de um jovem de 25 anos que morreu na sexta-feira com sintomas de febre amarela. Pessoas de outros bairros não seriam imunizadas, pois o local só dispunha de 5.000 doses. O outro caso suspeito em Laurelty é de uma mulher de 39 anos, cujo diagnóstico ainda deve ser confirmado por exames. O Paraguai declarou na segunda-feira alerta epidemiológico para intensificar a luta contra a doença, que provoca febre alta, icterícia e hemorragia. A febre amarela é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue. Se forem confirmados os casos de San Lorenzo, será o primeiro foco de febre amarela urbana no país. Há uma semana, foi confirmada a reaparição da doença em ambientes rurais, após hiato de 30 anos.