Paris está disposta a abrigar desertor que ajudou refém das Farc

A França está disposta a dar asilo político ao guerrilheiro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que desertou com o ex-congressista colombiano Óscar Tulio Lizcano, que fugiu no domingo depois de oito anos em poder do grupo, segundo a Presidência francesa afirmou à AFP nesta segunda-feira, 27. Veja também: O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Lizcano, o refém que estava a mais tempo na mão da guerrilha, foi resgatado pelo Exército numa região de selva do Departamento (Estado) de Chocó, no noroeste do país. Ele fugiu há três dias do local do cativeiro e caminhou pela selva até ser encontrado ontem pelos militares colombianos. Com ele, desertou também um guerrilheiro das Farc identificado como Saza, que ganhará além do asilo na França, uma recompensa em dinheiro. Outros oito guerrilheiros foram mortos e seis capturados pelo Exército, no mais duro golpe contra as Farc desde a libertação da ex-senadora franco-colombiana Ingrid Betancourt, e de outros 14 seqüestrados, há três meses. Segundo o Palácio do Eliseu, o asilo político ao guerrilheiro será concedido após verificar a sua situação judicial. O presidente colombiano, Álvaro Uribe, afirmou no domingo que Paris teria aceitado em abriram o desertor. Lizcano fazia parte de um grupo de 28 seqüestrados que as Farc esperavam trocar por 500 guerrilheiros detidos. Em sua última mensagem pública, o ex-congressista havia pedido que o presidente Álvaro Uribe não insistisse em buscar uma vitória militar para libertar os seqüestrados. Lizcano pediu desculpas pelas "incoerências" em seu discurso, já que, em cativeiro, ficava praticamente sozinho e era proibido de falar com seus seqüestradores, e, por isso, estava perdendo essa habilidade. Mantido em cativeiro durante oito anos, o ex-congressista disse que se fugiu porque pretendiam matá-lo. "Eu sabia que iam me fuzilar, por isso fiz esse esforço", afirmou Lizcano em coletiva de imprensa neste domingo. Segundo a BBC, bastante abatido, com uma longa barba, Lizcano agradeceu ao guerrilheiro que fugiu com ele. "O agradecimento é, antes de tudo, à pessoa que teve a valentia e a coragem de sair comigo, (sou) já um velho, mas, sobretudo (agradeço) a uma política nacional que teve um papel importante nisso tudo", disse o ex-refém. A família do ex-deputado, de 61 anos, comemorou a libertação, mas mostrou-se preocupada com seu estado de saúde. "Estão dando soro a ele", disse o filho, Mauricio Lizcano, a uma rádio local. "Foram oito anos de muito sofrimento", disse, soluçando, a esposa, Martha de Lizcano. O ministro da Defesa colombiano, Juan Manuel Santos, explicou em entrevista coletiva que o cerco realizado pelo Exército no acampamento da guerrilha, onde Lizcano era mantido, favoreceu a fuga. "Foi feito um cerco para impedir a mobilidade e o abastecimento ao grupo guerrilheiro e, diante dessa pressão, o chefe guerrilheiro decidiu fugir com Lizcano", afirmou Santos. Político do partido Conservador, Óscar Tulio Lizcano foi seqüestrado pela guerrilha em 5 de agosto de 2000. O ex-congressista, de 62 anos, era o político que mais tempo havia permanecido seqüestrado pela guerrilha. Lizcano fazia parte do grupo de reféns considerados pelas Farc passíveis de troca por guerrilheiros presos em um eventual acordo com o governo colombiano. Deste grupo, 28 pessoas ainda estão em cativeiro. As negociações entre governo e as Farc estão paralisadas.