Parlacen pede reconhecimento de eleição hondurenha

O Parlamento centro-americano (Parlacen) pediu nesta sexta-feira, 29, à comunidade internacional que reconheça o novo governo de Honduras, presidido por Porfirio Lobo, que assumiu o cargo na quarta-feira, 27.

A ascensão de Lobo à Presidência de Honduras foi "um passo fundamental para o restabelecimento da institucionalidade democrática em Honduras e o Sistema da Integração Centro-Americana", assinala um comunicado do fórum regional, cuja sede principal fica na capital guatemalteca.

Os deputados do Parlacen emitiram um acordo na sessão ordinária realizada na quinta-feira no qual "reconheceram a eleição e a posse" de Lobo.

Além disso, "pedem aos Chefes de Estado e do Governo de Centro América, Europa e da Comunidade Internacional a iniciar o processo de reconhecimento do Governo eleito de Honduras", o qual permitirá à região "avançar no processo de consolidação da integração e impulsionar o bem-estar social".

O Parlacen também insistiu a Lobo para criar uma comissão especial para "analisar e fazer recomendações sobre os fatos violentos de 28 de junho", que levaram ao golpe de Estado contra o então presidente Manuel Zelaya.

Lobo venceu o pleito de novembro recebeu o poder das mãos das autoridades de facto que governavam Honduras desde a derrocada de Zelaya.