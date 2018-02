Parlamento colombiano começa a investigar Uribe por suborno Uma comissão parlamentar deu início na quarta-feira a uma investigação sobre o suposto envolvimento do presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, em um caso de suborno a uma ex-deputada para que votasse a favor da sua reeleição. O governo já está politicamente abalado com as investigações contra cerca de 60 parlamentares aliados seus, acusados de ligação com grupos paramilitares de direita. Mais de 30 políticos já foram detidos, inclusive um primo de Uribe. "Abrimos o processo preliminar", disse a jornalistas o deputado Edgar Torres, membro da CPI, referindo-se à denúncia de suborno na emenda que autorizou a reeleição do presidente, em 2006. "O país precisa poder descobrir o que aconteceu", afirmou. A tarefa dessa comissão parlamentar é indicar se a denúncia da ex-deputada Yidis Medina merece ser aprofundada. Uribe já foi investigado várias vezes no Congresso, sempre sem grandes resultados. O governo nega terminantemente ter havido suborno à ex-deputada, que diz ter sido convencida a aprovar a reeleição presidencial em troca da indicação para três cargos. Ela diz que as nomeações prometidas a ela nunca ocorreram. Uribe, que goza de alta popularidade, afirma que as investigações contra políticos governistas demonstram a saúde das instituições locais. REUTERS FM