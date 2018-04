Parlamento cubano designará sucessor de Fidel neste domingo O Parlamento cubano designará neste domingo o sucessor de Fidel Castro, depositando nas mãos de seu irmão Raúl o desafio de reanimar a economia sem comprometer o socialismo. Esta será a primeira mudança no poder em Cuba desde 1959, quando Fidel derrotou o ditador Fulgêncio Batista. Não deve acontecer nenhuma surpresa neste dia. Raúl, que governa interinamente há 19 meses, desde que seu irmão ficou doente, será indicado e eleito como novo chefe de Estado pela Assembléia Nacional, o Parlamento, em uma sessão prevista para começar às 13h (horário de Brasília). O general de 76 anos se firmou no poder e tem prometido melhoras na qualidade de vida, que tem se deteriorado. Raúl já deixou claro que não abandonará o regime socialista que ajudou seu irmão a levantar em um país que fica a cerca de 145 quilômetros de distância dos Estados Unidos, o inimigo que pediu, nesta semana, a "abertura política" na ilha. "O que muda, quando se muda e como se muda é um assunto exclusivo daqueles que fizeram a revolução e de quem hoje a mantém viva", disse no domingo o jornal oficial Juventude Rebelde. Fidel Castro, de 81 anos, continuará como chefe do Partido Comunista, o único legal na ilha. E conservará sua aura como última lenda viva da esquerda mundial.