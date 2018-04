Parlamento da Venezuela acaba com obrigatoriedade do registro militar

CARACAS- O Parlamento da Venezuela anulou nesta quinta-feira, 14, a obrigatoriedade do Registro Militar para cidadãos entre 18 e 60 anos como requisito prévio para estudar, trabalhar ou obter licença para dirigir e exercer outros direitos.

O presidente da Comissão de Defesa e Segurança da Assembleia Nacional (AN), deputado Juan José Mendoza, disse aos jornalistas que a reforma da Lei de Recrutamento e Alistamento Militar "rompe o esquema do recrutamento forçoso, já que a Constituição diz que o serviço militar não é obrigatório".

O que é obrigatório, acrescentou, é que os venezuelanos se inscrevam em um Registro Militar permanente e expressem durante a realização desse trâmite se desejam fazer o serviço militar, o serviço civil ou nem um, nem outro.

Apesar de não obrigatório, o serviço militar ou o serviço civil "são um dever, estão imersos no dever moral", acrescentou Mendoza.

A mudança da norma também supôs a anulação do prazo limite para a inscrição no registro Militar, que tinha sido fixado para 21 de outubro, sob pena de uma multa equivalente a US$ 181.