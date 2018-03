Parlamento do Haiti rejeita novamente nomeação de premiê

O Parlamento do Haiti rejeitou nesta quinta-feira, 12, a nomeação do conselheiro presidencial Robert Manuel para o cargo de primeiro-ministro do país. Os parlamentares da Câmara de Deputados disseram que Manuel não conta com os requisitos básicos para o segundo cargo mais importante do país, porque não tem nenhuma propriedade no Haiti e não está habilitado a votar. A Câmara rejeitou Manuel por 57 votos contra e 26 a favor. Com isso, o país mais pobre das Américas iniciará seu terceiro mês sem uma pessoa no cargo de premiê. O Senado obrigou o antigo primeiro-ministro Jacques Edouard Alexis a renunciar em 12 de abril, após três dias de protestos contra os altos preços dos alimentos. Pelo menos cinco pessoas foram mortas nos protestos e vários supermercados foram saqueados. Manuel, ex-chefe de segurança e amigo do presidente René Préval, é o segundo nomeado ao cargo a ser rechaçado pelos parlamentares haitianos desde abril.