Parlamento inicia sessão para nomear sucessor de Fidel O Parlamento cubano iniciou neste domingo, 24, às 10h (12h em Brasília) em Havana a sessão na qual nomeará o sucessor de Fidel Castro, que deixa a Presidência após 49 anos no poder. Os 614 deputados, quase todos militantes ou simpatizantes do Partido Comunista, votarão nas próximas horas por uma lista única de candidatos ao Conselho de Estado, cujo presidente é a máxima autoridade do país. A lista se manteve em segredo até agora, mas muitos cubanos, analistas e diplomatas acreditam que a relação é liderada pelo general Raúl Castro, de 76 anos, que passou a ocupar a Presidência há 19 meses, depois de Fidel, de 81, ter ficado doente.