Parlamento na Venezuela aprova fim de limite de reeleições O Parlamento venezuelano aprovou nesta sexta-feira um projeto do presidente Hugo Chávez para eliminar os limites de reeleição, em um pacote de mudanças constitucionais que os venezuelanos irão votar em um referendo em dezembro. A igreja católica, grupos estudantis, empresários e partidos de oposição têm rechaçado as mudanças constitucionais, que alegam vulnerar importantes direitos dos cidadãos, além de concentrar poderes para o presidente. Hugo Chávez qualifica as mudanças de vitais para consolidar sua revolução socialista. A Assembléia Nacional, dominada pelo governo, regulou 69 artigos do Constituição que vão desde a redução da jornada de trabalho até a suspensão de direitos à informação e garantias durante os períodos de estado de exceção. Um dos pontos mais criticados é a eliminação dos limites de reeleição presidencial, que os críticos dizem que irá perpetuar Chávez no poder. Ele já está em seu segundo mandato consecutivo. A proposta será submetida a uma consulta popular em dezembro.