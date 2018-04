Partido de Chávez ganha mais de 1 mi de novos associados

O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), do presidente Hugo Chávez, anunciou que mais de um milhão de pessoas se inscreveram na agremiação nos últimos dois anos. Segundo o último censo oficial, realizado em 2007, o partido reunia 5,7 milhões dos eleitores do país. Com os novos dados, este número sobe para quase sete milhões de venezuelanos.

A organização do PSUV iniciou em 8 de maio um censo para determinar a cifra de novos membros, que resultaram nos números atuais: mais de um milhão de inscritos, dos quais 40% têm menos de 26 anos e 10% têm entre 16 e 17 anos.

"O PSUV se consolidou como o primeiro partido com maior militância na história política do país", afirmou o diretor de organização da agremiação, Jorge Rodríguez, no programa "Alô, presidente" transmitido no domingo. Por sua vez, Chávez destacou que "quase a metade" dos eleitores do país - um total de 16,7 milhões de pessoas - pertencem ao seu partido. "O Partido Socialista Unido da Venezuela continua a se consolidar como uma forte massa diante da oposição desagregada", sustentou.

Idealizado no início de 2007, o PSUV foi fundado oficialmente em janeiro de 2008, logo após Chávez perder o referendo constitucional em dezembro do ano anterior, fato inédito desde que o presidente havia assumido o governo, em 1998.