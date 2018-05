Partido do governo peruano apóia ex-banqueiro em eleição

Kuczynski, um ex-banqueiro de Wall Street e atual primeiro-ministro, é um dos três principais candidatos com o apoio da comunidade empresarial que estão competindo por um lugar na esperada corrida eleitoral de cinco de junho.

Um pesquisador local disse que o apoio do partido do governo aumentou as chances de Kuczynski de ficar com o segundo lugar, à frente do parlamentar de direita Keiko Fujimori e do ex-presidente, Alejandro Toledo.

O candidato de esquerda, Ollanta Humala, um ex-oficial militar, lidera as pesquisas, mas não deve garantir os 50 por cento dos votos necessários para evitar o segundo turno.

O partido APRA do presidente Alan Garcia, que não pode se candidatar novamente, disse que Kuczynski tinha "convicções democráticas" que garantiriam a continuação da política do governo atual.

"Nosso apoio é incondicional e nós sequer falamos com Kuczynski. Fizemos isso pensando nos interesses do país", disse à Reuters Jorge del Castillo, um militante do APRA.

O Peru está comemorando uma década de crescimento econômico e grande parte da campanha foi focada em quem poderá garantir a continuação desse crescimento, ao mesmo tempo em que estenderá os benefícios para os peruanos - um em cada três - que ainda vivem na pobreza.

Apesar do forte crescimento econômico verificado durante o seu mandato, Garcia tem um índice de reprovação de cerca de 60 por cento e seu partido não apresentou candidato próprio.

Alguns analistas políticos dizem que o apoio do APRA pode ajudar a sair na frente na disputa acirrada, enquanto outros destacam o enfraquecimento da influência do partido, ao longo dos anos.

"O apoio do APRA pode significar cerca de três pontos percentuais", disse Manuel Saavedra da firma de pesquisa, CPI.

"O apoio do APRA é muito importante, se não fosse por ele, ficaria complicado para Kuczynski chegar ao segundo turno", ele acrescentou.

Kuczynski, de 72 anos, um ex-banqueiro conhecido como "El Gringo" por causa dos pais europeus, é fortemente apoiado por eleitores ricos da capital, Lima. Mas ele pode ter dificuldades de ganhar espaço em outras áreas do país.

Pesquisas mais recentes têm mostrado que ele está ganhando terreno.

Uma sondagem recente realizada pela empresa de pesquisa local Datum mostrou que Humala ampliou sua vantagem para 31,9 por cento dos votos, seguido de Fujimori, com 22,3 por cento.

Isso deu 17,3 por cento para Kuczynski e colocou Toledo que foi o favorito durante grande parte da campanha, em quarto lugar, com apenas 15,3 por cento.

As leis peruanas impedem a difusão de pesquisas eleitorais uma semana antes da disputa presidencial de domingo, 10 de abril.

Humala subiu na corrida ao deixar sua imagem linha dura e se reposicionando como um esquerdista suave, nos moldes do popular ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.