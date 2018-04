Partido governante do México escolhe candidata presidencial A deputada Josefina Vázquez Mota, que busca ser a primeira mulher presidente do México, foi eleita a candidata presidencial do partido governista, o Ação Nacional (PAN), para as eleições de julho e, desde agora, enfrenta a tarefa de reverter as tendências de voto que favorecem a sigla opositora, o Partido Revolucionário Institucional (PRI).